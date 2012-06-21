На базі Маріупольського ліцею-школи №48 створять центр психологічної та соціальної реабілітації учнів-переселенців, які були змушені залишити рідні домівки та школи в окупованих проросійськими незаконними збройними формуваннями населених пунктах прифронтового Донбасу. Цей простір обладнають за кошти бюджету громадської участі, відреагувавши на ті реалії, коли у приморському місті за кілька десятків кілометрів від лінії розмежування щороку збільшується кількість юних жителів, які потребують допомоги кваліфікованих фахівців-психологів, підтримки та адаптації. Ідеться про представників підростаючого покоління з числа внутрішньо переміщених осіб — тих, яким довелося побачити і відчути потворну гібридну війну не на екрані телевізора, а біля руїн власних домівок чи в підвалах та інших сховищах під час обстрілів.
«У нашій школі навчається чимало таких дітей. Тому разом зі шкільним психологом ми вирішили попрацювати над цим проєктом, а потім до нас долучилися всі небайдужі колеги, і спільними зусиллями ми разом змогли якісно підготувати все необхідне для участі у конкурсі бюджету громадської участі та для втілення запланованого в життя», — розповідає депутат міської ради Лілія Борисенко.
Як повідомили у Маріупольській міській раді, після завершення підготовчого періоду розпочнуться відповідні роботи для обладнання центру психологічної та соціальної реабілітації юних донеччан. Насамперед тут створять тренінгову кімнату, в якій потерпілим від війни дітям запропонують гарні умови і можливості для спілкування, обміну досвідом та відпочинку. А кваліфіковані психологи, логопеди, дефектологи та інші спеціалісти допомагатимуть малим пацієнтам, які зможуть успішніше адаптуватися й у подальшому житті нормально навчатися і розвиватися.