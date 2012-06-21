У миколаївській школі №53 збирають гроші на операцію десятирічному п’ятикласникові Вадимові Дмитрієву. Цю ініціативу дітей підтримали їхні батьки та вчителі. А шестикласники одностайно відмовилися від подарунків до Дня Святого Миколая та Нового року і вирішили гроші, зібрані на подарунки, передати хворому хлопцеві. Класна керівниця вже переказала на картку мами Вадима 2 тисячі гривень.
Два роки тому Вадим Дмитрієв раптово занедужав на хворобу Пертеса — захворювання стегнової кістки і тазостегнового суглоба, пов’язане з порушенням кровопостачання кістки і суглобового хряща з подальшим його руйнуванням. Наслідком стають порушення ходьби, можлива інвалідність. У січні 2020-го на Вадима чекає операція в Харкові, на проведення якої й подальшу реабілітацію протягом короткого часу батькам необхідно зібрати 60 тисяч гривень. За словами лікарів, зволікати з операцією більш ніж півтора місяця не можна.
І хоч сума не дуже велика, грошей, які зібрала родина, поки що не вистачає. Тож для сім’ї радісною несподіванкою стала звістка, що учні школи вирішили допомогти хлопчикові матеріально. За словами мами Олени, Вадим не сумує і не замкнувся після того, як захворів. Він розумний, добрий і відкритий. У перервах між обстеженнями і лікуванням намагається не пропускати навчання і відвідує школу. Батьки вдячні однокласникам, які підтримують хлопця: допомагають одягатися, пересуватися на милицях. Сам Вадим дуже хоче знову самостійно ходити. Він вірить у диво й добрих людей.