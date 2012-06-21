Нині маленькі мешканці області, де відбуваються бойові дії, вже пірнають у море на пляжах оздоровчих центрів в Херсонській області, п'ють корисну водичку у дитячому центрі санаторного типу «Миргородський» та беруть участь у веселих оздоровчих процедурах у Молдавському санаторному центрі «Сергіївка».
Наразі існуює домовленість щодо відпочинку та оздоровлення луганських дітей протягом літа на Волині, Тернопільщині, у Кіровоградській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Тож, не виключено, що малеча зі Сходу побачить навіть Шацькі озера.
За словами завідувача сектором оздоровлення пільгових категорій громадян департаменту соціального захисту населення Луганської облдержадміністрації Ірини Поливянчук, фінансування літнього оздоровлення та відпочинку дітей за рахунок місцевих бюджетів порівняно з минулим роком збільшено майже на третину та перевищує тепер 10 мільйонів гривень. Кошти обласного бюджету, які передбачені обласною програмою оздоровлення та відпочинку дітей «Луганське літо» на 2017-2019 роки, насамперед спрямовані на оздоровлення дітей-сиріт та позбавлених батьківської опіки, та дітей з населених пунктів, розташованих поблизу лінії розмежування.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»