У двадцяти трьох школах, які розташовані поблизу лінії розмежування, з вересня тривало інформування дітей Луганської області про небезпечні наслідки війни, пов’язані із мінною небезпекою.
За оцінками адміністрації шкіл та педагогів, а також батьків дітей, які навчалися, упевнено можна стверджувати, що такі заходи вкрай необхідні. Адже вони підвищують обізнаність жителів прифронтових районів з правилами поведінки із небезпечними залишками війни, що певною мірою мінімізує загрозу їхньому життю та здоров’ю.
Як повідомляє прес-служба обласного департаменту освіти, досягненню навчально-просвітницької мети сприяла конструктивна підтримка командування Об’єднаних сил. Безпосередню організацію заходу було покладено на профільних фахівців громадської організації «Ліга офіцерів».
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»