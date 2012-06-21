Свої науково-технічні проекти під час ІХ Всеукраїнської науково-технічній виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України» у Києві представили 120 учасників Малої академії наук України.
Виставка-конкурс охопила сім номінацій. Конкурсанти демонстрували моделі й макети, здійснювали стендовий захист проектів, відповідаючи на запитання членів журі та гостей виставки.
Як повідомляє прес-служба обласного департаменту освіти і науки, в номінації «Технічна творчість та винахідництво» учениця 11 класу Рубіжанського ліцею, вихованка очно-заочної школи «Луганська обласна мала академія наук учнівської молоді» Аліна Криворучко посіла перше місце з роботою «Імплантати з йонами титану як ефективні матеріали для захисту від блискавок» і отримала запрошення на навчання до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на інженерно-технічний факультет.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»