Верховна Рада України у п’ятницю ухвалила новий Закон «Про професійну освіту». За документ проголосували 285 народних депутатів.

«Це важливий крок на шляху європейської інтеграції та виконання Плану України, який відкриває доступ до приблизно 390 мільйонів євро підтримки від Європейського Союзу», — наголосила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Закон передбачає: надання професійним коледжам фінансової та управлінської автономії; оновлення змісту освіти у співпраці з бізнесом; запровадження незалежного оцінювання знань у кваліфікаційних центрах. Ці зміни дають змогу готувати фахівців, яких потребує сучасний український та європейський ринок праці.

Уряд щороку інвестуватиме в модернізацію інфраструктури закладів професійної освіти: створення нових майстерень та лабораторій, утеплення гуртожитків, реконструкцію закладів, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

«Ми виконали ще один важливий крок Плану України, за яким стоїть велика робота багатьох команд. Ухвалення закону про професійну освіту допоможе нам одержати від ЄС підтримку майже 390 мільйонів євро, а також якісно трансформує систему професійної освіти в Україні. Спільно з Верховною Радою та всіма залученими зацікавленими особами працюємо над виконанням інших індикаторів, передбачених Планом України. Дотримання зобов’язань перед європейськими партнерами — наш ключовий пріоритет», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

У липні було виконано ще один крок Плану України за попередній звітний період, а саме: реформа інституційної спроможності АРМА. 27 липня 2025 року Президент Володимир Зеленський підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами» (4503-IX від 18.06.2025), який змінює процедури конкурсного відбору голови АРМА, порядок його незалежного зовнішнього аудиту, а також запроваджує прозорі процедури добору управителів заарештованими активами.

За підсумками другого кварталу Плану України виконано дев’ять з одинадцяти кроків. У разі позитивної оцінки до українського бюджету буде спрямовано приблизно 1,2 млрд євро —– третій транш 2025 року, повідомляє Мінекономіки.