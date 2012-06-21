Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Основний ринок збуту продукції українсько-польського підприємства «Віко-Україна» – країни східної Європи: в Кремінній створено завод на кшталт того, який знаходиться під Варшавою. Тепер українці виконують певні замовлення для польського заводу і вже далі загальна продукція потрапляє до Німеччини, Англії, Італії, Іспанії та інших країн. Оскільки є загальні технологічні процеси, то й вимоги до якості – загальні. А в Європі, за словами заступника генерального директора українсько-польського підприємства ТОВ «Віко-Україна» Дмитра Полупана, більш суворі вимоги до якості, ніж в Україні.
Головна цінність – професійні кадри, вважають тут. Наприклад, операторів верстата з програмним управлінням в регіоні не навчають. Тому тривалий час люди стажувалися в Польщі. За словами Дмитра Полупана, таке навчання за кордоном пройшли зо два десятки осіб, адже «там виробництво більш технологічне».
Щоправда, в зв'язку з останніми подіями польські інвестиції припинені. Інвестор поки зайняв позицію очікування: чим та коли закінчиться збройний конфлікт на Донбасі. Керівництво підприємства постаралося за час російської агресії в основному не втратити своїх ключових фахівців. Тож великого відтоку кадрів не відбулося, хоч зараз тут відкрито цілу низку вакансій.
«У найближчому майбутньому ми хочемо вийти більш щільно на європейські ринки, адже відзначаємо велику затребуваність у нашій продукції. І єдина можливість для збільшення обсягів нашого виробництва – це досягти рівня якості, який відповідає європейському. А тут важливу роль відіграє саме людський фактор – потрібно навчити робітників», – підкреслює Дмитро Полупан.
З огляду на «багаж» фахівців, який збережений на підприємстві, підвищення рівня майстерності нових працівників, питання може бути вирішене шляхом наставництва, тобто власними силами, прямо на виробництві.