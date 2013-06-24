Рік тому запрацювала революційна послуга «Шлюб онлайн», яка дала змогу українцям одружуватися просто у смартфоні. Тепер одруження — це не черги, поїздки й установи, а кілька кліків у застосунку «Дія».

За рік освідчилися майже 3 млн українців, подали більш як 44 000 заяв про шлюб, з них 17 000+ одружилися в «Дії». Захисники і захисниці отримали пріоритет у виборі дати та часу одруження онлайн. Уже понад 1500 військових скористалися такою можливістю.

У жовтні Мінцифри разом з Мін’юстом відкрило цифровий офіс ДРАЦС у Львові, який разом з офісом в Києві зможе одружувати до 200 пар на день. У планах — відкрити ще більше цифрових офісів, щоб українці одружувалися в «Дії» з будь-якої точки країни та світу.

Інноваційність «Шлюбу онлайн» відзначив міжнародний журнал TIME: послуга потрапила до списку 200 найкращих винаходів 2024 року в категорії Apps & Software. Цей рейтинг щорічно збирає новаторські рішення, які змінюють життя людей у світі.

Цифровізація кохання — це більше, ніж технологічне досягнення. Це символ того, як Україна навіть під час війни продовжує створювати майбутнє, де інновації працюють для людей, повідомляє Мінцифри.