Сєверодонецьк — одинадцяте місто, де відкрито центр сучасного простору доступних сервісів за європейським стандартом.
«Фундаментально змінюються стандарти надання адміністративних послуг населенню. Усі старання спрямовуємо на поліпшення обслуговування громадян. Ось і на Луганщині відкрився сучасний робочий простір органів юстиції OpenSpace. Це стандарт, який передбачає швидкість і комфорт для кожного громадянина. Особливі акценти ставимо на обслуговуванні людей з інвалідністю, тих, хто переїхав із тимчасово окупованих територій. Нам дуже важливо гарантувати відвідувачеві обслуговування найвищої якості», — каже начальник територіального управління юстиції в Луганській області Тетяна Філатова.
У цьому центрі люди отримуватимуть усі послуги, які надає відділ державної реєстрації актів цивільного стану. Тут можна замовити отримання різних свідоцтв, витягів, поновлення актових записів, будь-яких видів державної реєстрації. З огляду на ситуацію, що останніми роками склалася на Луганщині, в офісі вирішено розмістити по два робочих місця працівників Сєверодонецького та Луганського міських відділів ДРАЦС. До речі, під час відкриття три пари молодят скористалися послугою «Шлюб за добу».
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»