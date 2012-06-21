Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Як повідомило управління Держпраці в Черкаській області, інспектори праці виявили, що одне з підприємств у Черкасах допустило до виконання трудових функцій 50 осіб без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням, та повідомлення територіального органу Державної фіскальної служби за місцем обліку його як платника єдиного податку.
На підприємство накладено штраф у розмірі 5 584 500 грн. — за фактичний допуск п’ятдесяти працівників до роботи без укладення з ними трудових договорів. Підприємство оскаржило постанову у судовому порядку. Свої вимоги обґрунтовувало, зокрема, тим, що між ним та працівниками укладено цивільно-правові угоди на виконання робіт (надання послуг).
Черкаський окружний адміністративний суд ухвалив рішення, яким у задоволенні позову підприємству відмовлено повністю. Суд дійшов висновку, що постанова про накладення на підприємство штрафу є правомірною та оскарженню не підлягає.
Як розʼяснила Державна служба України з питань праці, із зростанням з 1 січня 2019 року мінімальної заробітної плати зросли й штрафні санкції за порушення законодавства про працю. За найбільш серйозні порушенням несумлінним роботодавцям доведеться розпрощатися з немаленькою сумою.