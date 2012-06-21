Міжнародна група вчених з Норвегії, Великобританії, США та Німеччини прийшла до висновку, що видалення забруднюючих речовин з повітря може посилити глобальне потепління.
Вчені змоделювали чотири сценарії глобальної зміни клімату, які імітують наслідки зникнення аерозолів (сульфати і сажа). Виявилося, що забруднюючі речовини блокують частину сонячної радіації, що надходить на Землю з космосу. Їх видалення при сучасному рівні діоксиду вуглецю в атмосфері посилить парниковий ефект, коли атмосфера поглинатиме більше теплової енергії.
У результаті цього процесу середня температура атмосфери виросте на 0,5-1,1 градуса Цельсія. Це, в свою чергу, різко збільшить кількість таких стихійних лих, як посуха і повені.
Деякі фахівці пропонують використовувати аерозолі для запобігання підвищення глобальної температури. Однак результати дослідження показали, що такий метод геоінженерії при різкому припиненні викидів сажі та інших частинок в атмосферу може пришвидшити потепління. У будь-якому випадку, зазначають фахівці, зміна клімату загрожує сильними повенями, смертоносною спекою, заморозками та іншими стихійними лихами.
У серпні 2017 року група вчених опублікувала наукову роботу, в якій кліматологи передбачили загибель мільйонів людей через екстремальні погодні умови, зокрема через спеку.