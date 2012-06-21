Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Нещодавно в соцмережах з’явилось таке відео: в Зарічненському районі на Рівненщині під час футбольного матчу на поле вибігла корова. Уболівальники й зафіксували цей незвичний момент. Та все б нічого, якби це відбувалося не в карантин. Адже спортивні змагання, навіть неофіційного рівня, заборонені.
«Ми знаємо про цю ситуацію, такі змагання ніхто не санкціонував. Особисто говорив із головою Зарічненської райдержадміністрації та керівником громади, на території якої це трапилось. Обмежилися роз’ясненнями: сподіваюся, люди зрозуміли, що так робити не можна», — так відповів на запитання журналістів заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко на он-лайн брифінгу.
До речі, саме в Зарічненському районі досі не виявлено жодного випадку коронавірусу. Хоча загалом на Рівненщині їхня кількість щодня зростає: нині це вже майже 600 тих, хто захворів. Зокрема, вчора вірус підтвердився у працівниці ОДА: приміщення дезінфікували, адміністрація працює у звичному порядку.