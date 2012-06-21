Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Можливість вакцинуватися від коронавірусу у жителів України з'явилася в лютому нинішнього року. За минулу добу, 28 червня, в Україні проти COVID-19 вакциновано 17 065 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 912 471 людину, з них отримали одну дозу – 1 912 469, повністю імунізовані та отримали дві дози – 589 362 особи. Загалом проведено 2 501 831 щеплення.

Але люди на щеплення реагують по-різному. У деяких самопочуття може не змінитися, а у когось виникає грипоподібний синдром, коли підвищується температура і з'являється слабкість.

Якщо така реакція виникла, турбуватися не потрібно, так як це нормально. В даному випадку дозволяється прийом жарознижуючих і протизапальних засобів. Про це кажуть фахівці МОЗ. У перші три дні після щеплення не рекомендуються важкі фізичні навантаження і сауна, а також прийом алкоголю. Приймати душ дозволяється.

Так як повноцінна імунна відповідь на введення вакцини від COVID-19 формується протягом 35-42 днів, у цей період потрібно максимально дотримуватися всіх заходів безпеки. Необхідно носити маску, ретельно дотримуватися правил особистої гігієни і соціальної дистанції.

Медики також уточнюють, що щеплення від коронавірусу не створює загрози для здоров'я вагітних жінок і їх майбутніх дітей. Тому немає нічого поганого в тому, якщо вагітність настане після вакцинації або в проміжках між щепленнями.