Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Зрозуміло, що рекордний урожай пшениці цього року нам не світить: через безсніжну зиму десята частка посівів озимих практично втрачена, стан більшості посівів, що залишилися, оцінюється як задовільний (тобто, не зовсім поганий).
Найбільше постраждали посіви пшениці у південних областях — Херсонській, Одеській тощо, а там ці посіви були якраз найбільші в Україні. І під ранніми ярими культурами зволоження хоч і краще, ніж під озимими, але все-таки не зовсім оптимальне, тож урожай там варто очікувати гірший за середній.
Чимало аграріїв, зважаючи на кліматичні зміни, взагалі сумніваються, чи є сенс надалі сіяти озимі. Науковці на це питання поки не дають однозначної відповіді.
Натомість щедрі травневі дощі створили умови для доброго врожаю кукурудзи. Він може бути навіть рекордний, зауважила начальник відділу агрометеорології Укргідрометеоцентру Тетяна Адаменко. Завдяки кукурудзі, вважає науковець, валовий збір зернових цього року може сягнути 68 млн тонн.
Глибоке зволоження ґрунту також є сприятливим для соняшнику та сої, але це вже не зернові. Щоправда тепер, крім вологи, зазначеним культурам потрібне тепло, але метеорологи обіцяють його досить скоро.
Інше питання — наскільки це буде вигідно нашим експортерам зерна. Адже на українську пшеницю вже сформувалося усталене коло покупців, а на світових ринках кукурудзи у нас є сильні конкуренти, найперше — Північна та Південна Америка.