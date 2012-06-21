Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард підтвердила готовність МВФ продовжувати надавати підтримку Україні у проведенні реформ.
Голова МВФ закликала українську владу скористатися вигідною зовнішньоекономічною кон'юнктурою для здійснення перетворень, які призведуть до економічного зростання і підвищення рівня життя громадян.
«Я знову підтвердила, що МВФ готовий продовжувати підтримувати Україну разом з іншими міжнародними партнерами в її зусиллях щодо реформування. Я також підкреслила, що Україні слід скористатися наявним сприятливим зовнішнім середовищем для прискорення реформ і переходу до сильнішого зростання, необхідного для стійкого поліпшення життєвого рівня населення», – сказано в заяві Лагард за підсумками її зустрічі з президентом України Петром Порошенко у Давосі у вівторок, 24 січня, поширеній прес-службою МВФ.
Лагард назвала зустріч із Порошенком та іншими членами української делегації «хорошою і конструктивною».
За словами глави МВФ, співрозмовники обговорили економічні перспективи України, а також кроки, спрямовані на прискорення перегляду програми розширеного фінансування EFF і виділення чергового траншу.
Лагард також вказала на необхідність призначення незалежного постійного керівника Національного банку України.