Оскільки головне джерело енергії для головного мозку – це глюкоза, то слід віддавати перевагу крупам, бобовим, овочам – продуктам, де її найбільше.
Не секрет, що дитину, часом, важко вмовити їсти корисну їжу, якщо вона їй не до вподоби. Експерти пропонують кілька варіантів вирішення цієї проблеми. Наприклад, варто спробувати змінити сервірування столу. Іноді зміна зовнішнього вигляду створює інший настрій. Крім того, можна попросити дитину про допомогу в приготуванні страви.
Фахівці радять не забувати, що харчові звички формуються під великим впливом сім'ї. Тому якщо батьки їдять фастфуд, то нічого дивного в тому, що і їхні діти стануть такими ж прихильниками шкідливих продуктів. Дивно було б вимагати від них чогось іншого.
За словами експертів, щоб дитина стала розумнішою, необхідно звертати увагу на жири і білки, які також відіграють важливу роль у раціоні. Вони необхідні для правильного функціонування головного мозку. Тому варто включити в харчування дітей нежирні сорти м'яса (телятина, яловичина, кролик, м'ясо птиці).
Також дуже важливо дотримуватися наявності в раціоні таких продуктів, які багаті вітамінами і речовинами, що стимулюють розвиток інтелекту, наприклад, рослинне масло, горіхи, риба, ягоди тощо.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»