Частиною першою ст. 19 Закону України від 23.09.99 р. № 1105-XIV "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі – Закон № 1105) передбачено право застрахованих громадян України, іноземців, осіб без громадянства та членів їх сімей, що проживають в Україні <...>, на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.
Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), якщо інше не передбачено законом.
Відповідно до ст. 31 Закону № 1105 підставою для призначення допомоги з тимчасової непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності (далі – ЛН).
Порядок і умови видачі, продовження та обліку ЛН, здійснення контролю за правильністю їх видачі встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, за погодженням з Фондом. Наказом МОЗ від 13.11.2001 р. № 455 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян» визначено порядок, умови видачі та продовження ЛН.
Пунктом 2.1 Інструкції № 455 передбачено, що у разі захворювання чи травми на весь період тимчасової непрацездатності до відновлення працездатності або до встановлення групи інвалідності медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) видається ЛН, що обраховується в календарних днях. Допомога з тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (далі - МСЕК) інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності, у порядку та розмірах, встановлених законодавством (ч. 2 ст. 22 Закону № 1105).
Отже, враховуючи вищенаведене, застрахована особа, яка в день звільнення стала непрацездатною внаслідок захворювання або травми, що підтверджується виданим в установленому порядку ЛН, має право на отримання допомоги з тимчасової непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення МСЕК інвалідності.