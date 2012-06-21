Закриття багатьох офісів на карантин викликало численні запитання щодо правильного оформлення робочого процесу під час такої надзвичайної ситуації.
"Урядовий кур'єр" звернувся до Адвокатського об’єднання «Адвокатська сім’я Лисенко», яке спеціалізується, зокрема, на проблемах малого та середнього бізнесу.
Консультує юрист
Анна ЛИСЕНКО
Коротко про те, як працівнику працювати (залишатись) вдома:
♦ Щорічна відпустка поза графіком.
Надається особам з інвалідністю, жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю, жінкам перед або після пологів, одинокій матері (батьку), дружинам (чоловікам) військовослужбовців. Повний перелік дивіться в ч. 13 ст. Закон України «Про відпустки».
☑️ Заява працівника (обов’язкова).
♦ Додаткова відпустка (10 днів).
Надається працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.
☑️ Заява працівника (обов’язкова).
♦ Відпустка за свій рахунок на період карантину.
Обов'язково надається матері, батьку, бабусі, дідусю для догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на відповідній території (п. 3-1 ст. 25 ЗУ «Про відпустки»). Увага! Діти-студенти для відпустки не пройдуть).
☑️ Заява працівника (обов’язкова),
☑️ докази родинних зв'язків (для бабусі або дідуся),
☑️ довідка зі школи (дитячого садочку) про карантин.
♦ Відпустка за свій рахунок за згодою сторін (15 днів.)
Може надаватись всім працівником за згодою роботодавця та працівника, але не більше 15 календарних днів на рік.
☑️Заява працівника.
♦ Неповний робочий день.
Обов’язково надається вагітній, жінці, яка має дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю.
Може надаватись за згодою роботодавця для всіх працівників.
Оплата праці пропорціонально відпрацьованому часу або залежно від виробітку.
☑️ Заява працівника,
☑️ наказ,
☑️ зміна графіку.
♦ Надомна робота (дистанційна робота).
За згодою роботодавця працівник може тимчасово працювати вдома. Для цього працівник подає заяву, в якій зазначає:
• причини,
•термін,
• місце де він буде виконувати свої обов'язки (домашню адресу),
•технічні можливості.
Роботодавець приймає наказ про надомну роботу, де я б радила прописати всі нюанси:
• порядок дистанційної роботи (наприклад, завдання надається на електронну пошту працівника (або через програму) із зазначенням терміну його виконання,
• порядок оплати праці,
• час виконання праці тощо.
Звертаю увагу! Законодавчих нормативів про дистанційну роботу в законодавстві поки не має! Нові кодекси ще не прийняли. Тому всі нюанси прописуємо локальними документами на підприємстві.
♦ Гнучкий режим робочого часу.
За згодою роботодавця працівник може працювати за гнучким графіком.
Головне встановити загальну кількість годин або тиждень, обліковувати їх.
☑️Обов’язкова заява працівника
☑️ наказ.
Якщо є необхідність не відвідувати офіс, виберіть зручний для обох сторін варіант.
Роботодавці, пам’ятайте про мінімальну зарплату працівникам, як їх гарантію.
Працівники, пам’ятайте про свої трудові обов’язки, а не впадайте в паніку.