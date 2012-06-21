Мінекономіки разом із Державною слaужбою зайнятості започатковує щотижневе інформування щодо ключових питань, які стосуються втрати роботи, отримування фінансової допомоги або допомоги у пошуку нової роботи. Оновлення інформації у зрозумілому форматі «питання-відповіді» щотижня у понеділок і четвер.

Яким чином можна стати на облік у службі зайнятості в період карантину?

Служба зайнятості на період карантину полегшила процедуру подання документів до центрів зайнятості.

Людині потрібно заповнити лише дві заяви — про надання статусу безробітного та про призначення допомоги по безробіттю.

Заяви можна подати в два способи:

1) на електронну пошту центру зайнятості, де людині зручно обслуговуватися (можна власноруч написати або ж завантажити, роздрукувати, заповнити, а далі — сфотографувати або відсканувати і надіслати);

2) власноруч заповнені заяви покласти в скриньку для прийому кореспонденції, розміщену у центрі зайнятості.

Кар’єрний радник зв’язується з людиною телефоном для уточнення необхідної інформації.

На період карантину виплата допомоги по безробіттю здійснюється без особистого відвідування центру зайнятості, якщо людина підтвердила (телефоном або ж електронними засобами) свій намір перебувати в статусі безробітного.

Нагадуємо, що на період дії карантину статус безробітного надається людині з першого дня подання заяви. Також з першого дня реєстрації призначається виплата допомоги по безробіттю.

Допомога по безробіттю виплачується центром зайнятості через банківські установи. Більш докладно про реєстрацію — на сайті Державного центру зайнятості

Чи здійснюється пошук роботи в період карантину?

У період дії карантину продовжують працювати підприємства, які забезпечують життєдіяльність країни: продуктові та господарські магазини, комунальні служби, лікарні, аптеки, транспортні підприємства, пошта, фінансові та інші установи. Одне з найважливіших для служби завдання — знайти достойну роботу кожному українцеві та кваліфікований персонал кожному роботодавцеві. З урахуванням розвитку складної епідеміологічної ситуації в країні фахівці центрів зайнятості продовжують дистанційно підбирати для безробітних підходящі вакансії, пропонувати їм роботу та проводити попередні узгодження з роботодавцями щодо кандидатів на вакансію. Окрім того, пошук роботи громадяни можуть здійснювати самостійно через веб-сайт державної служби зайнятості www.dcz.gov.ua.

Чи збільшилася кількість людей, які звертаються до центрів зайнятості?

Станом на 16 квітня 2020 року кількість безробітних, зареєстрованих в державній службі зайнятості, становить 400,9 тис. осіб, що на 86,5 тисяч, або на 27% більше ніж на цю ж дату минулого року (станом на 16 квітня 2019 року кількість безробітних становила 314,4 тисячі).

За час з початку карантину, тобто починаючи з 12 березня в службі зайнятості зареєструвалося 89,2 тисячі безробітних (статистика оновлюється щодня).

На який розмір допомоги по безробіттю люди можуть розраховувати?

Розмір допомоги по безробіттю розраховується для кожної особи індивідуально. Розмір допомоги по безробіттю визначається залежно від страхового стажу людини та її заробітної плати. Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру (стаття 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування України на випадок безробіття»).

Максимальний розмір допомоги по безробіттю наразі становить 8 408 грн. (4 прожиткових мінімуми для працездатних осіб). Розмір мінімальної виплати допомоги по безробіттю, що виплачується застрахованим особам в залежності від страхового стажу, становить 1 800 грн, а особам, виплати яким призначались без урахування страхового стажу, — 650 грн відповідно до законодавства.

Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів, а для осіб передпенсійного віку — 720 календарних днів.

Чи вистачає коштів для виплат допомоги по безробіттю?

Фінансування допомоги по безробіттю здійснюється щоденно в плановому режимі відповідно до законодавства.

Чи можуть зареєструватися в службі зайнятості громадяни, які повернулися з-за кордону?

Громадяни України, які повертаються з-за кордону, реєструються в центрах зайнятості на загальних підставах.

Які професії наразі найбільш затребувані на ринку праці?

Станом на 1 квітня 2020 року кількість вакансій, зареєстрованих у державній службі зайнятості, становила 54,0 тис. одиниць, на третину менше, ніж станом на відповідну дату минулого року. Наразі спостерігається попит роботодавців на працівників:

— у сфері сільського та лісового господарства. Це пов’язано з початком весняних сільськогосподарських робіт. Незважаючи на карантин роботодавці пропонують роботу трактористам, агрономам, робітникам з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва тощо;

— у сфері торгівлі та надання послуг, які наразі не є забороненими (продавець продовольчих товарів, касир, кухар, прибиральник, робітник з благоустрою);

— у сфері логістики (кур’єр, водій, вантажник, підсобний робітник, укладальник-пакувальник, завідувач складу);

— у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (сестра медична, соціальний робітник);

— у сфері забезпечені правопорядку (охоронник, сторож).

Є також вакансії для професіоналів та фахівців з досвідом роботи — бухгалтерів, фахівців, обліковців, лікарів, а також для кваліфікованих робітників — електрогазозварників, дорожніх робітників, слюсарів-ремонтників, електромонтерів.

Як надаються послуги з професійного навчання за направленням служби зайнятості під час карантину?

Професійне навчання зареєстрованих безробітних у період карантину здійснюється у дистанційному режимі.

Індивідуальне професійне навчання на замовлення роботодавців та стажування на робочих місцях продовжується (якщо підприємство працює в період карантину). Також до послуг охочих навчання на Освітньому порталі державної служби зайнятості http://skills.dcz.gov.ua. Цей новий сервіс служби допомагає розвивати особисті навички, необхідні для вдалого працевлаштування, та отримати нові компетенції.

Держава турбується про кожного!