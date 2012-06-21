Проведення швидкого тесту на COVID-19 не рекомендовано для підтвердження діагнозу. Навіть, якщо швидкий тест показує позитивний результат, у хворого обов’язково відбираються зразки для проведення ПЛР-дослідження. Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив в. о. гендиректора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін.
За його словами, якщо лікар взагалі відмовляється робити тести, насамперед слід перевірити наявність у себе певних симптомів, за яких проводиться тестування. Якщо ж відмова немотивована, то слід звертатися на гарячі лінії, оприлюднені як на сайті Центру громадського здоров’я, так і на сайті Міністерства охорони здоров’я.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»