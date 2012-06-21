3D лазерна епіляція – новий спосіб розв’язати проблему зайвої рослинності на тілі. Курс процедур зробить гладкою шкіру незалежно від її типу і кольору волосся. Метод абсолютно безболісний, і застосовувати його можна у будь-якій зоні тіла. Зробити 3D лазерну епіляцію можна в ультрасучасній мережі студій EpiLaser, докладніше на сайті epilaser.com.ua.

Кому підходить?

3D епіляція підійде всім, хто хоче позбутися небажаного волосся, але втомився від постійного гоління і болючої депіляції. Показань для епіляції багато. Це знахідка для людей з чутливою шкірою.

Обмеження

Виділяють кілька абсолютних протипоказань:

♦ порфірія;



♦ алергія на ультрафіолет;



♦ фотодерматит.

Тимчасові протипоказання:

♦ пошкодження шкіри;

♦ інфекційні захворювання;

♦доброякісні та злоякісні пухлини;

♦ період вагітності та годування грудьми.

Переваги

Порівняно з іншими типами лазерної епіляції, 3D має низку переваг:

1. безболісність;



2. видалення будь-якого типу волосся;



3. широкий спектр показань і майже повна відсутність протипоказань;



4. відсутність опіків та інших побічних ефектів;



5. мінімум підготовки;



6. спрямований вплив на всю цибулину;



7. швидкість проведення.



Трихвильова гібридна епіляція отримала безліч позитивних відгуків, з яких можна зробити висновок, що в неї єдиний мінус – висока ціна порівняно з більш простими способами. Але слід врахувати, що 3D епіляція позбавить від непотрібної рослинності на довгі роки, тоді як за шугаринг та віск, наприклад, довелося б платити постійно. З цього боку, ціна на лазерну 3D епіляцію виправдана. А якщо звернутися в мережу ЕпіЛазер, отримаєте приємні знижки.

Особливості методики

3D епіляція є найефективнішою серед лазерних технологій. Це найновіший винахід, що генерує в одному промені три види хвиль (олександритову, неодимову і звичайну діодну). Це забезпечує найбільш точну роботу, чого не можуть досягти інші апарати.



Промінь впливає на всю зону росту і повністю її руйнує волосяну цибулину, що перебуває в активній фазі. Оскільки одночасно активними можуть бути лише до 20% коренів, потрібен комплекс з 5-10 процедур, а не одна-дві.

Результат досягається за рахунок цілеспрямованого точного світлового впливу. Новітні технології дозволяють здійснювати епіляцію без пошкодження тканин. На старих апаратах це болісно, і після потрібне тривале відновлення, на період якого діяльність жінки значно обмежується. Необхідно було довго уникати всього, що збільшує навантаження на епідерму, зокрема, заборонялося тривалий час гуляти на сонці у відкритому одязі і навіть займатися спортом. На 3D підготовчий час зменшується в кілька разів. Наприклад, треба уникати відвідування солярію і сонячних ванн всього 3-5 днів до і після процедури.



За безболісність епіляції 3D багато в чому відповідає сапфіровий наконечник з системою охолодження, вбудований в апараті. Це дозволяє миттєво охолоджувати місце, що обробляється, не перешкоджаючи впливу променя на волосяні фолікули.

Скільки процедур потрібно?

У середньому для повного усунення волосся потрібно 9 разів відвідати кабінет косметолога. Інтервал між ними від 3 до 5 тижнів. Корекцію кількості сеансів і частоту узгоджують під час курсу разом з фахівцем.

Лазерну епіляцію проводять з інтервалами, тому що лазер руйнує лише фолікули у фазі росту. Перерви потрібні для зміни фаз. Волоски випадають не відразу, а приблизно через 2-3 тижні після сеансу. Але ріст волосся сповільнюється відразу. Щоб підтримувати абсолютний результат, після проходження курсу рекомендується робити підтримуючу процедуру раз на рік. Це через здатність організму до регенерації: навіть при руйнуванні всіх цибулин частина з них може відновлюватися. Хоча вони вже не можуть функціонувати, як раніше.

Підготовка до лазерної епіляції

Досить скористатися депіляційним кремом або поголити необхідні зони за 1-2 дні до сеансу. Але не можна вдаватися до шугарінгу, воску, депілятора, пінцета та інших подібних методів депіляції, при яких пошкоджується корінь. Якщо є татуювання і великі родимі плями, косметолог обійде їх під час епіляції.

Поставити запитання про підготовку та особливості можна фахівцям ЕпіЛазер. Вони кваліфіковано проконсультують і дадуть відповіді на запитання, що цікавлять. Для цього достатньо зателефонувати за зазначеним на сайті epilaser.com.ua номером телефону або зв'язатися онлайн.

Марина КВАСЕЦЬКА

для "Урядового кур'єра"