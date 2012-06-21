Перший в Україні регіональний ландшафтний парк «Кінбурнська коса» святкує день народження. Кінбурн — унікальна земля. Це коса, що відрізає Дніпровсько-Бузький лиман від Чорного моря, межа між морем і лиманом. Він завжди дивує й надихає.
27 років тому Миколаївська обласна рада ухвалила доленосне рішення для збереження природи Кінбурна, створивши регіональний ландшафтний парк «Кінбурнська коса». Унікальна природа коси — складова природних комплексів Нижньодніпровських піщаних арен. Активісти, науковці-біологи пропонували шукати шляхи заповідання цієї території. Розглядали різні варіанти: заповідник, заказник, національний парк. Заповіданню був і певний супротив. Закон «Про природно-заповідний фонд України», ухвалений 1992 року, дав змогу створювати нову, компромісну форму заповідання — регіональний ландшафтний парк.
Цю ініціативу схвалила депутатська комісія Миколаївської облради, яку очолював нині покійний Сергій Шаповалов. Його ідею підтримали екологи та чиновники. Тоді рішенням Миколаївської облради в межах частини Кінбурнської коси, що належить до Миколаївської області, кілометра в зоні прилеглих акваторій Чорного моря, Ягорлицької затоки і Дніпровсько-Бузького лиману на площі 17 890,2 гектара було створено РЛП «Кінбурнська коса».
То був перший створений РЛП в Україні й перший об’єкт природно-заповідного фонду на Миколаївщині. Протягом усіх років парк здійснював природоохоронну, рекреаційну, наукову та освітню діяльність. Завдяки багаторічній роботі колективу парку вжито заходів для охорони території, що зберегли житті тисячам птахів, тварин. Збережено цілісність природних територій морського узбережжя Кінбурнської коси від приватизації та забудови, зупинено розорювання цілинних ділянок степу під соснові посадки.
З моменту створення припинено полювання у ключових місцях концентрації птахів на прольоті (Покровська коса, Кінбурнська стрілка), соснові насадження не обробляють отрутохімікатами, очистилося довкілля. Засновано рекреаційні ділянки, туризм значною мірою став регульованим. Окільцьовано понад 5 тисяч птахів.
Поваги заслуговує директор РЛП «Кінбурнська коса» Зиновій Петрович та один з ініціаторів створення парку Олег Деркач. «Кінбурнська коса» — один з найбільших за площею парків Миколаївщини. Протягом усіх років парк виконує місію збереження природного розмаїття Кінбурнської коси. Його зберігають для прийдешніх поколінь.