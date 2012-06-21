Вживання свіжих овочів і фруктів – це еліксир від депресії. До такого висновку прийшли дослідники зі США і Нової Зеландії, проаналізувавши поведінку більше чотирьохсот осіб у віці від 18 до 25 років. Вибір вчених зупинився саме на цій віковій категорії, оскільки в молодь дуже мало вживає натуральних продуктів, і в них у рази збільшено ризик розвитку психічних захворювань.
При проведенні аналізу, ключовими факторами, що визначають стан людини і його спосіб життя, були рухливість, тривалість сну і статус учасників у суспільстві.
Вчені зробили висновок, що сирі фрукти і овочі допомагають організму запобігти ризику виникнення депресії або психічних розладів. Люди, які вживали їх в їжу, були налаштовані більш оптимістично і мали більш високий соціальний статус, чого не можна сказати про тих, хто вживав ці продукти обробленими.
На думку вчених, поліпшити настрій можна також за допомогою ягід, зеленого чаю, темного шоколаду, устриць. Фрукти, овочі і сухофрукти також впливають на метаболізм, покращують функції шлунково-кишкового тракту. Вміщені в цих продуктах антиоксиданти мають особливу цінність для здоров'я шкіри. Завдяки їм, шкіра зберігає пружність і еластичність, сповільнюється її старіння, виводяться токсини. Досить п'яти порцій фруктів і овочів, щоб в організм надійшла необхідна кількість антиоксидантів.