В інвестпарку UNIT.City Kharkiv незабаром відбудеться всеукраїнський форум студентства «Що я тут забув?», на участь в якому зголосилися представники студентського самоврядування із 15 міст країни. Як запевняють організатори заходу, в ролі яких виступила постійна комісія з питань розвитку студентських та учнівських самоврядувань молодіжної ради при Харківському міському голові, нудьгувати учасникам форуму не доведеться.
Програму заходу вибудувано так, щоб максимально досягти його мети — популяризації українського та закордонного досвіду ефективного функціонування органів студентського самоврядування. А для цього, за словами ініціаторів, промовці із самоврядних студентських органів та громадські діячі докладуть максимум зусиль, щоб передати позитивний досвід локальних проєктів із контролю якості вищої освіти, захисту прав студентів, діджиталізації сучасного навчального простору тощо.
Як заведено у студентському середовищі, де жоден захід не відбувається без неформальної частини, учасники форуму матимуть змогу розважитися на майстер-класах, відвідати їдальню та поспівпереживати спікерам під час аналізу невдалого досвіду реалізації локальних проєктів і поділитися ідеями.