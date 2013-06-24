Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства завершило підготовку до двосторонніх зустрічей з Європейською комісією в межах переговорного процесу щодо вступу України в ЄС. Зокрема, під головуванням заступника міністра Дениса Башлика в межах підготовки України до переговорного процесу щодо вступу в Європейський Союз в Полтаві пройшли завершальні регіональні слухання за розділами 11, 12 та 13, які стосуються діяльності агросектору. У заході взяли участь понад 100 представників сільськогосподарських та агропереробних підприємств із Полтавської, Харківської, Київської, Черкаської, Сумської, Чернігівської, Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей. Головні питання зустрічі — розвиток сільських територій, забезпечення належного рівня благополуччя тварин і розвитку молочної переробки, а також залучення України до Спільної рибогосподарської політики ЄС.

«Євроінтеграція відкриває для українських малих і середніх господарств нові можливості доступу до європейських ринків. Ми прагнемо забезпечити фермерів усім необхідним — знаннями, інструментами та підтримкою держави, щоб вони могли ефективно інтегруватися в ринок ЄС та повноцінно реалізувати потенціал своєї продукції», — наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства.

Раніше регіональні слухання пройшли у Львові та в Одесі.

Двосторонні зустрічі України та Європейської комісії за переговорними розділами 11 «Сільське господарство та розвиток сільських територій» (08—10.09.2025), 12 «Безпечність харчових продуктів, ветеринарна та фітосанітарна політика» (15—19.09.2025), 13 «Рибальство та водний промисел» (25—26.09.2025) відбудуться у м. Брюссель (Королівство Бельгія) в межах здійснення офіційного скринінгу відповідності законодавства України праву ЄС, повідомляє Мінекономіки.