Пожежі (а за вісім місяців нинішнього року в Україні, за статистикою ДСНС, сталося понад 63 тисячі загорянь) завдають величезної шкоди народному господарству, безжально знищують приватне майно, калічать дорослих та дітей і навіть подекуди забирають людські життя. Особливо страждають від таких надзвичайних ситуацій жителі сільських глибинок, куди складно швидко добратися вогнеборцям з району.
Тож не випадково нові об’єднані громади, отримавши в результаті децентралізації ширші повноваження і достатні фінанси, з-поміж інших новацій започатковують добровільні пожежні дружини.
Піонером тут виступила Іршанська ОТГ, що на Житомирщині, проект якої «Створення пожежного депо» ще два роки тому було визнано переможцем престижного загальноукраїнського конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування», що його вітчизняний Мінрегіонбуд організовує у співпраці з Програмою Ради Європи «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні».
Та якщо поліщуки найчастіше гасять лісові загоряння, то їхнім колегам зі степової Веселівки Запорізької області чи не найбільше дошкуляють польові пожежі, знищуючи вирощений важкою працею врожай, завважує голова тутешньої ОТГ Петро Кияшко. Ідею взяти під контроль протипожежну справу у своїй громаді веселівці запозичили в німців, досвід місцевого самоврядування яких сягає часів магдебурзького права.
Спершу знайшли і відремонтували приміщення. Пожежний автомобіль громадівській добровільній дружині передало обласне управління ДСНС, а німецькі друзі істотно допомогли з обладнанням. Обіцяють придбати для місцевих пожежних ще й пейджери, на які оперативно надходитиме гаряча інформація.
Вочевидь децентралізація не лише дає кожній громаді шанс змінити якість життя своїх громадян, а й вибір — із чого саме розпочати ці зміни. Добровільні пожежні дружини якраз можуть стати справою, яка об’єднає людей.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»