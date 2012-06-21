Втрати від стовбурових шкідників-короїдів, які вгризаються в деревину і призводять до втрати великих ділянок лісових угідь, — одна з найгостріших проблем у лісовому господарстві. Лише торік на угіддях, підпорядкованих держпідприємствам Закарпатської області, ці комахи пошкодили дерева на 15,5 тисячі гектарів. Майже половина з цієї площі, а саме 7,2 тисячі гектарів, потребують невідкладного проведення лісогосподарських заходів. Ці витрати лягають додатковим тягарем на бюджет державних лісогосподарських підприємств. До того ж через дію шкідників втрачаються тисячі кубометрів ділової та дров’яної деревини.
Щоб скоротити втрати і успішно протидіяти небажаним процесам, фахівці щороку збираються на базі одного з держлісгоспів Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства і дізнаються про останні розробки вчених і практиків для мінімізації втрат від шкідників лісу.
Цього року нарада за участі інженерів держлісгоспів Закарпатської області та лісопатологів державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Івано-Франківськлісозахист» відбулася на базі держпідприємства «Хустське лісодослідне господарство». На ній аналізували підсумки інвентаризації осередків захворювань лісу, масштаби завданих збитків, розробляли стратегію боротьби з небажаними явищами.
— Стовбурові шкідники протягом літа дають дві-три генерації залежно від погодних умов, — сказав на нараді директор ДСЛП «Івано-Франківськлісозахист» Володимир Буній. — Надійною пересторогою від шкідників і попередженням втрат є вчасне розроблення документації вітровалів та вітроломів, адже повалені дерева в найкоротші терміни стають жертвою шкідників.
Навесні короїди відновлять свою руйнівну дію. Тож ішлося про феромонні пастки проти них, а також про захист від хвороб, які пошкоджують шпилькові насадження — кореневої губки, опенька осіннього, раку ялиці.