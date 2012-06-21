В одинадцяти об’єднаних територіальних громадах Черкащини незабаром відкриють Центри надання адміністративних послуг. Вони вийшли до фіналу відбору та одержать допомогу від Програми «U-LEAD з Європою». Загалом комісія з відбору проаналізувала 157 заявок та відібрала 118 громад, зокрема, Балаклеївську, Іваньківську, Золотоношу, Іркліївську, Леськівську, Набутівську, Ротмістрівську, Русько-Полянську, Сагунівську, Степанецьку та Тальнівську ОТГ.
Кожну громаду зі списку відвідають уповноважені спеціалісти Програми. Протягом жовтня-грудня 2018 року для кожної з них буде складене технічне завдання з метою створення чи модернізації ЦНАП.
Громади, які не були відібрані, а також громади, які раніше не подавали заявки, можуть взяти участь у наступних раундах відбору. У кожному з двох наступних раундів буде обрано до 150 громад для участі в Програмі. Так до квітня 2020 року буде здійснена підтримка до 600 громад для модернізації та створення Центрів надання адмінпослуг.