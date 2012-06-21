І на Закарпатті, й на Харківщині живуть переселенці з обпаленого бойовими діями сходу України: за Карпатами знайшли притулок 3624 такі особи, а в Харківській області — 136 тисяч (із них 80 тисяч — в обласному центрі). Люди, що опікуються цією категорією українців, зібралися на Закарпатті, щоб обмінятися досвідом роботи.
Краще адаптуватися до нових життєвих умов, знайти застосування своїм рукам на Закарпатті допомагають міжнародні партнери, про що розповів директор департаменту соціального захисту населення Закарпатської облдержадміністрації Михайло Петрішка. Адресну матеріальну допомогу соціально вразливим верствам населення здійснюють з обласного бюджету зокрема завдяки регіональній програмі «Турбота». Радниця Міністерства соціальної політики з питань внутрішньо переміщених осіб у Закарпатській області Анжела Бабкіна зазначила: «У нашому краї понад 2 тисячі сімей, які мають відповідний статус, отримують необхідну адресну підтримку».
Про співпрацю з об’єднаними територіальними громадами, організацію життя внутрішньо переміщених осіб на Харківщині розповіла начальник управління соціальних гарантій облдержадміністрації Людмила Гончарова. У Харківській області впроваджено програмний комплекс «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада». Тож протягом лише одного робочого дня можна оформити справу конкретного заявника щодо надання різних видів соціальних послуг, субсидій тощо.
Гості разом з господарями побували у місті Тячів, де діє соціальний реабілітаційний центр «Парасолька». Це приклад успішної реалізації українсько-швейцарського пілотного проєкту. Започаткований ще 10 років тому, це приклад успішного втілення міжнародних гуманітарних ініціатив. Харків’яни цікавилися деталями проєкту для можливого застосування його досвіду в себе.