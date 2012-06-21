У Бельгії цього понеділка після майже тримісячного закриття відновили роботу бари й ресторани. Цими днями на дверях багатьох брюссельських кафе можна побачити вивіски: «Ласкаво просимо! З поверненням! Ми за вами скучали!». У перший день відкриття ресторанів чимало бельгійських політиків було помічено за столиками у кафе, де вони їли та випивали, щоб у такий спосіб виявити свою підтримку власникам закладів харчування, які зазнали значних збитків через обмежувальні заходи. Прем'єрка Бельгії Софі Вільме також поширила у соціальних мережах фото, де зафіксовано, як вони з її чоловіком обідають у ресторані.
Для того, щоб не зіпсувати позитивну динаміку боротьби з коронавірусом у країні, яка посідала одне з перших місць у світі за кількість хворих на 100 тисяч населення, клієнти й власники закладів харчування мають дотримуватися суворих правил. Зокрема, клієнти більше не можуть робити замовлення біля бару, а лише за столиком і лише читаючи меню з великої дошки у залі. Відстань між столиками має бути не меншою за 1,5 метра. Працівники ресторану мають регулярно дезінфікувати й протирати гладкі поверхні у приміщенні і стежити, щоб у залі не було занадто багато людей.
Аби ці правила не відбивали бажання приємно проводити час за смачною вечерею, деякі власники кафе творчо підійшли до їх реалізації. Так, бар Smoutpot у невеличкому містечку поблизу Антверпена розмістив на своєму фасаді справжній світлофор, який сигналізує усім перехожим, чи є всередині достатньо місця для підтримання соціальної дистанції.
У дописі на сторінці бару у Facebook повідомлено, що світлофор підморгуватиме зеленим, аби повідомити клієнтам, що всередині бару перебувати безпечно. А його власники сподіваються, що червоним він світитиметься лише у дощові дні. Бо бар має простору літню терасу, де можуть розмітитися багато відвідувачів, які за довгі дні ізоляції скучили за спілкування під келих пива.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»