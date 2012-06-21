Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Цього року в межах програми «Велике будівництво», яку ініціював Президент України Володимир Зеленський, на Сумщині будуть зведені і упорядковані 83 дорожніх об’єкти, а саме: майже 150 кілометрів автомобільних доріг та більш як 170 погонних метрів переходів на мостах. Загалом заплановано освоїти понад 2 мільярди гривень, що у 8 разів більше минулорічного показника.
Станом на початок липня освоєно 55% передбачуваних коштів.
Ці цифри навів у ході недавньої пресконференції голова Сумської ОДА Роман Грищенко, наголосивши, що дорожня інфраструктура потрібна з багатьох причин і в тому числі – для залучення туристів. Адже вони повинні мати гарантії того, що в області чудові автотраси, які гарантуватимуть зручне пересування до будь-якого туристично привабливого об’єкта.
Стосовно останніх, то триває предметна робота з їх популяризації та оновлення. Зокрема, цими днями в області побували фахівці Інституту «Укрпроектреставрація», які вивчали 4 туристичних об’єкти, що будуть занесені до «100 туристичних магнітів України» – нині триває робота над проєктом під такою назвою.
Мовиться про Свято-Воскресенський кафедральний собор у Сумах, Церкву Різдва Пресвятої Богородиці у селі Юнаківка та Парково-Палацовий комплекс Ліщинських у Кияниці Сумського району, Гамаліївський монастир у Шостці.
На всі ці об’єкти національного значення вже розробляється проєктно-кошторисна документація, ведуться перемовини із реставраторами.
Таким чином область активізує роботу на означених напрямках, надаючи особливого значення розвитку внутрішнього туризму.