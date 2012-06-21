Депутати Рівненської обласної ради звернулися до Президента і Верховної Ради України з ініціативою щодо вшанування на державному рівні пам’яті засновника Української повстанської армії «Поліська Січ» Тараса Бульби-Боровця.
Зокрема, вони просять встановити дату 28 червня як день створення УПА «Поліська Січ», нагородити її головного командира генерал-хорунжого Тараса Бульбу-Боровця, повноважного представника уряду УНР в екзилі одним із військових орденів незалежної України (посмертно). А Міністерству освіти і науки пропонують внести до підручників з історії України для загальноосвітніх та вищих навчальних закладів розділ про УПА «Поліська Січ» та Олевську республіку.
Тарас Бульба-Боровець народився 1908-го в Бистричах Березнівського району, помер на 73-му році життя в Нью-Йорку, похований у США. У школі в Бистричах є чудовий музей, де по крупинках зібрали інформацію про непересічного земляка («УК» розповідав про нього), а в райцентрі Березне встановлено погруддя.
Одночасно обласна рада просить відзначити державними нагородами вояків УПА, які з гаслом «Свобода або смерть!» «ішли на бій із червоною та коричневою чумою й віддавали життя за свою мрію — незалежну Україну».
14 жовтня, на Покрову, Україна відзначає День українського козацтва і День заснування УПА.