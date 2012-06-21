Розглянути в останні пленарні тижні 2019 року важливі для врегулювання земельних відносин законопроєкти закликає народних депутатів Прем’єр-міністр Олексій Гончарук. На засіданні погоджувальної ради голів фракцій і груп він акцентував на найактуальніших завданнях.
«У нас залишилися три робочих тижні, на яких Верховна Рада може ухвалювати закони, тому я вирішив, що сьогодні важливо наголосити на пріоритетах, які уряд просив би Верховну Раду також вважати пріоритетними, — заявив Прем’єр. — У нас є пакет законопроєктів, що врегульовують земельні відносини. Навіть якщо абстрагуватися від розгляду законопроєкту про скасування мораторію і ринок землі, є щонайменше чотири, які важливо розглянути. Це дерегуляція в земельних відносинах — №2194; система прозорих електронних аукціонів щодо прав на землю і самих земельних ділянок — №2195. Вони ніяк самі по собі ринок не відкривають, але є важливими складовими, щоб ринок землі відбувся цивілізовано. Також важливий законопроєкт №0858, він врегульовує певні відносини і вдосконалює процедури протидії рейдерству».