Мета України — протягом наступних десяти років мінімізувати соціальний та економічний вплив забруднення наших територій мінами та снарядами. Про це заявила перший віцепрем’єр­міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко, виступаючи на першій Міжнародній донорській конференції з гуманітарного розмінування України в Загребі.

Як зазначила урядовець, Україна розуміє безпрецедентні масштаби загрози. Нині наша країна найбільш забруднена у світі із часів Другої світової війни. Потенційно під загрозою перебуває третина території нашої держави, яка охоплює майже 174 тисячі квадратних кілометрів. Понад 6 мільйонів людей перебувають в зоні ризику. Кількість інцидентів уже досягла 500. Якщо проблему ефективно не розв’язувати, до 2030 року кількість жертв мін може сягнути понад 9000.К

«Розуміючи це, ми об’єднали зусилля. Розмінуванням на місцях займаються сапери ДСНС та Міноборони. Ми як Міністерство економіки координуємо зусилля всіх партнерів, забезпечуємо фінансування, збільшуємо кількість техніки через партнерську підтримку, відкриваємо ринок гуманітарного розмінування, заохочуємо використання інновацій у процесі виявлення вибухових пристроїв. Як міністр економіки чудово розумію: без розмінування не зможемо повноцінно запустити нашу економіку. Отже, розмінування — нульова точка відновлення нашої країни та її економіки», — зазначила Юлія Свириденко.

За словами першого віцепрем’єра, Україна підходить для розв’язання завдання з очищення земель системно. Визначено пріоритети, а також вузькі, проблемні місця. Є план подолання проблем.

Для прискорення обстеження та очищення земель Україна робить ставку на: застосуванняКнайпередовіших технологій розмінування; локалізацію, створення та розширення виробництва обладнання в Україні; створення конкурентного ринку розмінування; компенсацію агрокомпаніям, які купують послуги з розмінування через систему Prozorro;Кзалучення фахівців для підготовки саперів та іншого персоналу. Дорожніми картами для роботи з розмінування на наступні роки мають стати стратегія протимінної діяльності, над проєктом якої Україна працює спільно з міжнародними партнерами, і національний план.

«Розуміємо, що неможливо буде вилучити всі міни протягом наступних десяти років. Адже й сьогодні знаходимо в землі бомби та міни часів Другої світової війни. Тож наше стратегічне бачення таке: маємо зробити так, щоб через десять років знову жити без реального ризику, пов’язаного з мінами», — зазначила Юлія Свириденко.

За її словами, для досягнення мети проєкт стратегії передбачає три стратегічні цілі: повернення землі у продуктивне використання; запобігання нещасним випадкам та захист постраждалих; створення кращої архітектури протимінної діяльності. Як підкреслилаКперший віцепрем’єр­міністр України — міністр економіки, для досягнення мети нашій державі потрібна допомога.

«Нам потрібна підтримка в розширенні наших спроможностей, збільшення кількості саперів і техніки. Шукаємо фінансування для виробництва або закупівлі обладнання. Чекаємо ваших операторів на ринку, адже що більше в нас буде потужностей, то швидше ми завершимо розмінування.

Крім того, потрібна загальнонаціональна інформаційна кампанія, щоб навіть діти змалечку знали про всі загрози вибухонебезпечних предметів. У цій сфері також є місце для вашої підтримки», — зазначила Юлія Свириденко.

ДОВІДКОВО

Учасниками першої Міжнародної донорської конференції щодо гуманітарного розмінування в Україні в Хорватії стали представники понад 40 держав: міністри оборони, закордонних справ, посли та керівники іноземних організацій. Українську делегацію очолила перший віцепрем’єр­міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Джерело: Міністерство економіки