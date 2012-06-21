Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Як на місцевому рівні можна вплинути на зниження енергоспоживання та викидів вуглекислого газу? Ця проблема стала предметом обговорення енергетичної команди Черкас під час зустрічі з консультантами Європейської енергетичної відзнаки.
Нині учасники проекту аналізують реальний стан розвитку Черкас за методологією ЄЕВ, визначають головні напрямки роботи. Проект складається з кількох компонентів, серед яких, власне, сама Європейська енергетична відзнака (ЄЕВ), другий — це поліпшення енергетичної інфраструктури (заміни тепломереж, встановлення індивідуальних теплових пунктів, а також утеплення об’єктів соціальної інфраструктури). Третім і не менш важливим компонентом є навчання працівників виконавчих органів комунальних підприємств кращим практикам енергоефективності.
Впровадження наміченого допоможе місту значно скоротити викиди парникових газів та одержати згадану відзнаку, яка є ефективною системою управління якістю. Більше 800 міст у десятьох країнах світу вже впровадили цю систему, про що свідчать відповідні сертифікати. До пілотних учасників Вінниці та Житомира нині долучаються Львів, Суми та Черкаси.