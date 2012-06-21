Хоч водойми ще скуті кригою, водники вже розгорнули активну підготовку до пропуску льодоходу та повені. Регіональні водогосподарські організації Держводагентства активно співпрацюють із місцевими органами влади та територіальними підрозділами ДСНС, координують заходи з підготовки до весняного водопілля.
Приміром, на Черкащині, щоб ефективно та завчасно запобігати шкідливій дії льодоходу та повені, фахівці водної галузі вже обстежують гідроспоруди об’єктів водної інфраструктури і готують їх до пропуску великої води. Регіональний офіс водних ресурсів у Черкаській області надіслав міським, районним радам та райдержадміністраціям розпорядження «Про підготовку до безаварійного пропуску льодоходу, повені та дощових паводків у 2019 році». У документі регламентовано заходи з підготовки гідроспоруд на річках, ставках, інших водоймищах та під дорогами. Вказано на необхідність прискорити роботу з прийняття в комунальну власність гідротехнічних споруд, а власникам та орендарям водних об’єктів слід налагодити технічну експлуатацію ставків і водоймищ відповідно до типових правил.
На час проходження льодоходу та паводка райдержадміністрації мають призначити відповідальних посадових осіб та забезпечити цілодобове чергування на водогосподарських об’єктах. У розпорядженні окреслений комплекс заходів для запобігання підтопленню житла, об’єктів соціально-культурного побуту, тваринницьких ферм, хімічних складів та будов.
Для оперативного реагування на підвищення рівня води у річках підготовлено все устаткування на водомірних постах та гідрометричних спорудах, проведено інструктажі та інші заходи.
У водогосподарських організаціях сформовано аварійні бригади, оснащені плавзасобами. Підготовлено до роботи автомобілі та іншу техніку, зокрема пересувні насосні станції для відкачування ґрунтових вод і поверхневого стоку.
Для вжиття запобіжних заходів з ліквідації наслідків льодоходу та паводків створено аварійний запас паливно-мастильних, будівельних матеріалів, мішків, засобів освітлення, захисного одягу, робочих інструментів тощо.