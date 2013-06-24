Кабінет Міністрів за спільною пропозицією Мінкульту та Мінекономіки ухвалив рішення про перший етап реформи оплати праці в галузі культури.

З 1 січня 2027 року посадові оклади працівників державних і комунальних закладів культури, визначені відповідно до Єдиної тарифної сітки, а також Українського культурного фонду та Українського інституту книги зростуть на 70%.

Для окремих категорій працівників, посадові оклади яких встановлено із застосуванням коефіцієнтів підвищення, передбачено окремі механізми збільшення оплати праці. Зокрема, для працівників закладів культури державної та комунальної форми власності, посадові оклади яких встановлено із застосуванням коефіцієнтів підвищення до 1,3 включно, посадові оклади з 1 січня 2027 року зростуть на 40%.

«Починаємо реформу оплати праці в галузі культури. Підвищуємо до 70% посадові оклади працівників з 1 січня 2027 року. Команда Мінкульту разом з колегами пів року напрацьовувала рішення для збільшення оплати. Разом з цим готуємо наступний етап — перехід до сучасної справедливої та прозорої моделі винагороди. Люди — головна цінність української культури. Тож наше завдання — зробити роботу в галузі культури престижною та створити умови, щоб професіонали залишалися працювати в Україні», — зазначила віцепрем’єр­міністр з гуманітарної політики — міністр культури Тетяна Бережна.

«Підвищення посадових окладів працівників культури — це не окреме рішення для однієї галузі, а початок комплексної реформи оплати праці всієї бюджетної сфери. Наше завдання — сформувати єдині сучасні принципи оплати праці, які забезпечать справедливу винагороду, конкурентоспроможність бюджетних професій та ефективне використання бюджетних коштів», — зазначила заступник міністра економіки Дарія Марчак.

Кабінет Міністрів доручив обласним і Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям) забезпечити виконання постанови в закладах культури, що належать до сфери їх управління. Уряд також рекомендував органам місцевого самоврядування виплачувати заробітну плату за новими правилами та розробити заходи для підвищення ефективності роботи мережі закладів культури, щоб спрямувати вивільнені кошти на підвищення оплати праці працівників. Реформа оплати праці — один з основних заходів Стратегії розвитку культури в Україні до 2030 року. Вона має підвищити престиж роботи в галузі культури, допомогти зберегти кваліфікованих фахівців і зміцнити спроможність культурних інституцій під час війни та в період післявоєнного відновлення, повідомляє Мінкульт.