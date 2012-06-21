Шанувальники фруктів знають про властивості яблук, які допомагають зміцнити і очистити судини. Але мало хто здогадувався, що щоденне вживання двох плодів скорочує розвиток онкології на 30%.
Яблука – це не просто смачні, але і надзвичайно корисні для організму фрукти, і відмова від них не є мудрим рішенням. Найпоширенішим корисним ефектом яблук вважається зміцнення кісток і судин завдяки великій кількості кальцію, магнію і пектину. З метою профілактики ішемічних захворювань яблука є невід'ємною частиною раціону, але у них набагато більше прихованих можливостей, ніж вважали досі.
Легендарний міфічний герой Геракл знав правду про яблука, тому і вирушив за золотими плодами Гесперид. Уже в ті давні часи люди знали про корисності властивості яблук, а зараз вчені відкрили ще й інші його плюси. Зокрема, яблука не тільки врятують судини, але і допоможуть запобігти раку легень завдяки флавоноїдам в шкірці і достатку вітаміну С, який є природним антиоксидантом. Дослідження показали, що у людей, які щодня вживають яблука, ризик розвитку онкологічних захворювань знижений більш ніж на 30%, завдяки чому їх можна вважати безпрецедентним профілактичним засобом.
Допоможуть яблука і при проблемах зі шкірою. Адже вітамін С ефективно бореться зі зморшками і в'ялістю шкіри, і може використовуватися як засіб для внутрішнього застосування, так і для зовнішнього у вигляді масок. При регулярному використанні шкіра обличчя буде пружною і гладенькою, а колір стане насиченим і однорідним.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»