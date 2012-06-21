Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Як відомо, 22 лютого завершується термін митного оформлення легкових транспортних засобів із застосуванням коефіцієнта 0,5 при оподаткуванні акцизним податком. Чи квапляться мешканці Тернопільщини, які користуються, зокрема, «євробляхами», розмитнити легківки за пільговою ставкою?
У секторі комунікацій головного управління ДФС в області поінформували, що з набранням чинності відповідних Законів України Тернопільська митниця оформила понад 3050 транспортних засобів. З них – 1675 авто, які ввезли на митну територію України в період з 1 січня 2015 до 25 листопада 2018 року (так звані «євробляхи»). З 1 січня нинішнього року легалізували 1903 транспортних засоби, «євроблях» – 1254. Щодня працівники митниці оформляють у середньому 100 автомобілів.
Для краян, які мають намір легалізувати свій автомобіль, у зоні діяльності митниці діють два місця, де оформлюють транспортні засоби.