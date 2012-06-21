Основні обсяги виробництва молока в області зосереджено в особистих господарствах — майже 75%. Загалом на Луганщині тваринництвом займаються 44 тисячі особистих господарств і 66 сільгосппідприємств. Та нині п’ятьом переробним підприємствам області вже не вистачає сировини для виготовлення молочної продукції.
«Виробництво молока на сьогодні становить 88,3 тисячі тонн. На промислову переробку загалом цього року надійшло 21%. Найбільша проблема в тому, що в нас 70 тонн високоякісного (першого, вищого та екстра-класу) молока щоденно вивозять за межі області», — розповідає заступниця директора обласного департаменту агропромислового розвитку Любов Безкоровайна.
За її словами, у тваринництві області дуже низька продуктивність виробництва: надій на фуражну корову на сільгосппідприємствах становить 2258 кг (в Україні цей показник сягає 4232 кг). Друга проблема в тому, що оскільки «у 2014—2015 роках наші підприємства відчули брак шляхів реалізації», молокозаводи із сусідніх регіонів уклали договори з молочарями Луганщини, і тепер ті «пов’язані угодами», що вже не дуже вигідні.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»