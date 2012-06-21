Експерти повідомляють, що через 30 років зникне шоколад. Це спричинено відмиранням какао-бобів.
Про це йдеться у виданні «Daily Mail».
Какао-боби страждають від змін клімату. Тому вони можуть повністю зникнути через 30 років. Це означає, що шоколаду також не буде.
Какао або шоколадні дерева можуть рости лише на екваторі в особливому кліматі, зокрема в умовах високої вологості та частих дощів.
У наступні 30 років температура повітря зросте більше, ніж на два градуси за Цельсієм. Така різка зміна клімату загрожує росту шоколадних дерев.
Найбільшим виробникам шоколаду — Кот д’Івуару та Гані — доведеться обирати: підтримувати виробництво шоколаду для всього світу чи рятувати екосистему, що вимирає.
Результати дослідження минулого року продемонстрували, що люди почали споживати більше шоколадних виробів. Так, один європеєць у середньому з’їдає 286 плиток шоколаду на рік. А якщо це бельгійський шоколад, то людина споживає його значно більше.
Для 286 плиток шоколаду виробникам потрібно десять дерев із насіння какао-бобів, щоб зробити какао та масло. А виробники какао не можуть підтримати такий великий попит, тому що запаси какао різко зменшуються.