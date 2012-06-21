З 1 січня 2018 року в Україні почнуть діяти нові вимоги до продукції з какао та шоколаду, які будуть обов’язковими для всіх виробників. Про це розповіла заступниця міністра аграрної політики з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева, повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
Європейські вимоги поширюються на всі види шоколадних виробів. «Наприклад, у темному шоколаді обов’язково має бути не менше 35% какао-продуктів у перерахунку на суху речовину; в молочному — понад 25%, та не менше 14%, власне, молочних продуктів; білий шоколад має містити не менше 20% какао-масла та понад 14% молочних продуктів», — розповіла посадовець.
Так само чітко, за її словами, прописано вимоги й до шоколадних цукерок та інших продуктів з використанням шоколаду. Якщо ж продукт не відповідатиме встановленим вимогами, то він не називатиметься «шоколадом» чи «шоколадним», а називатиметься «солодкий батончик» чи «глазурована цукерка».