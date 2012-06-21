Про це в інтерв’ю газеті «Урядовий кур’єр» розповів заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик.
Посадовець зауважив, що тільки в жовтні лікарі виписали майже мільйон 800 тисяч рецептів, за якими пацієнти отримали ліки безкоштовно чи з незначною доплатою. Улітку ця цифра коливалася в межах 1,5 мільйона рецептів, тобто восени люди частіше зверталися до лікарів по доступні ліки.
Роман Ілик також розповів, що в програмі «Доступні ліки» є регіони-лідери й регіони-аутсайдери. Успіх і невдача, на думку урядовця, залежить передовсім від роботи місцевої влади. Насамперед, як на місцях розуміють політику державної програми, як вміють пояснити цю тему широкому загалу, починаючи від пацієнта й закінчуючи аптеками та лікарями.
«Тому в більшості регіонів, які відстають, — Луганській, Сумській, Чернівецькій областях — це питання передовсім хочеться адресувати муніципалітетам, щоб вони активніше долучалися до процесу, оскільки на гарячу урядову лінію й на сайт МОЗ звертаються люди, скаржачись, що часом не можуть отримати ліки через буцімто брак грошей. Тобто пацієнт приходить до лікаря, а той каже: не можу виписати рецепт, бо закінчилися гроші на ліки за цією програмою. Насправді рух коштів відбувається так: з держбюджету вони надходять в область, потім залежно від поширення недуг їх розподіляють на кожен район і зрештою вони доходять до кожного пункту надання первинної медичної допомоги», – наголосив Роман Ілик.
ДОВІДКА "УК"
Реімбурсація — практика, запроваджена в багатьох європейських країнах. По суті, це означає, що держава віддає гроші пацієнтові через якогось з операторів фармринку: або дистриб’юторів, або аптеки.
Зазвичай ідеться про аптеки, оскільки вони ближчі до людей. Для них участь у програмі — це, з одного боку, додаткові клопоти, наприклад окрема звітність. З другого — з нормальним державним фінансуванням — пряма вигода: приміром, у тій аптеці, де працює система відшкодування, серцеві ліки, що коштують умовні 10 гривень, пацієнтові обійдуться у 2 (8 компенсує держава). В аптеці, що не входить до проекту, він мусить заплатити всі 10. Куди в такому разі піде людина? Звісно, туди, де платити треба менше.
З квітні 2017 року МОЗ започаткувало програму «Доступні ліки», суть якої — можливість безоплатно або з невеликою доплатою придбати ліки від серцево-судинних хвороб, бронхіальної астми та діабету II типу.