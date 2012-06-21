Законодавча асамблея канадської провінції Британська Колумбія ухвалила закон про День пам’яті українського Голодомору, який визнає геноцидом штучний голод 1932—1933 років. Закон встановлює, що кожну четверту суботу листопада Британська Колумбія офіційно відзначатиме День пам’яті жертв Голодомору в Україні та геноциду, повідомляє Посольство України в Канаді.
«Голодомор навмисно спланував та здійснив радянський режим, щоб системно знищити прагнення українського народу до вільної та незалежної України», — цитує УНІАН текст документа.
«Це дуже шляхетний і важливий жест, — вважає Посол України в Канаді Андрій Шевченко. — Перша версія законопроєкту про Голодомор з’явилася у провінції десять років тому. А сьогодні бачимо результат довгої роботи української громади і всіх прихильних до України канадців».
Британська Колумбія стала шостою провінцією Канади, що визнала Голодомор актом геноциду. На державному рівні закон про Голодомор чинний у Канаді з 2008 року.