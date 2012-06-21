Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
З корисною ініціативою виступили житель містка Шостка на Сумщині Павло Анікейцев та природолюби місцевої станції юних натуралістів.
Як повідомив сайт shostkanews.city, вони організували челендж, у рамках якого запропонували всім бажаючим мешканцям міста безкоштовно отримати саджанці різних дерев, висадити їх біля своїх будинків чи на вулицях і тим самим ствердити: люди сильніші за будь-який карантин ікоронавірус неодмінно відступить.
Пропозиція перевершила всі сподівання: бажаючих виявилося стільки, що ініціатори тільки встигали виконувати замовлення. Доставляти саджанці зголосився і сам ініціатор — уже за кілька днів на багатьох вулицях Шостки з’явилися каштани, липи, вишні, абрикоси тощо — усього понад 40 дерев.
Про акцію дізналися працівники сусіднього Конотопа, зокрема, працівники тамтешньої метеостанції та медико-санітарної частини ТОВ «НВО Червоний металіст».
Павло Анікейцев осідлав велосипед і подолав понад сотню кілометрів, доставивши саджанці замовникам. Тепер молоді дерева прикрашають тамтешні території. Більше того, як повідомив Павло, до шосткинців почали звертатися і з інших областей. І таким замовникам не відмовили: зараз відправляють саджанці поштою із відповідними інструкціями по садінню і догляду.
Шосткинські дерева уже одержали замовники у Львівській, Вінницькій, Хмельницькій, Харківській, Київській областях. Це особливо тішить і радує ініціаторів такого починання. Адже карантин неодмінно скінчиться, а в багатьох куточках України ростимуть дерева, що вже стали символом людської турботи і доброти.