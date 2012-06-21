Агентство внутрішньої розвідки Польщі затримало чоловіка за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами, йому вже висунули офіційні обвинувачення.
Про це повідомляє hromadske із посиланням на Польське Радіо.
Чоловіка на ім’я Петро С. обвинувачують у шпигунстві на користь Росії.
За словами речника міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслава Жарина, слідство вже має відповідні докази.
«У хоті роботи Агентства внутрішньої розвідки був затриманий чоловік, якому висунуті обвинувачення. Після цього пройшли обшуки, що стали підставою для двох додаткових обвинувачень — у незаконному зберіганні зброї і амуніції та використанні фальшивих документів», — сказав Жарин.
Суд обрав затриманому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на три місяці.