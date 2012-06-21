Нещодавно оприлюднено результати показників фінансової діяльності об’єднаних територіальних громад (665 ОТГ) всієї України та по кожній області за перше півріччя 2018 року. Аналітику провели експерти Групи фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні. Аналіз здійснили у розрізі чотирьох показників, які характеризують фінансові аспекти діяльності об’єднаних територіальних громад: власні доходи на одного мешканця, динаміка надходжень місцевих податків, рівень дотаційності бюджетів та питома вага видатків на утримання апарату управління.
Тож, проаналізувавши результати діяльності громад Черкащини, фахівці дійшли висновку, що Шполянська міська об’єднана територіальна громада посіла четверте місце у рейтингу показників з власних доходів на одного мешканця — 2843 грн та почесне перше місце у рейтингу видатків на утримання апарату управління — всього 8,8% від суми власних доходів загального фонду.
У загальноукраїнському рейтингу (за всіма чотирма показниками) Шполянська громада зайняла 17 місце серед 87 ОТГ своєї групи (за кількостю населення більше 15 тисяч).