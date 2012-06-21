Штам Delta Plus, похідний від Delta, виявлено у 9 країнах – Великобританії, США, Японії, Китаї, Португалії, Швейцарії, Польщі, Непалі та Росії. Крім того, у вівторок про 22 випадки захворювання цим варіантом коронавірусу заявила Індія.

Про це повідомляє індійське видання Hindustantimes.

Delta Plus внесено до списку Всесвітньої організації охорони здоров'я як варіант, що викликає особливе занепокоєння. Відзначається, що він стійкий до «коктейлю» моноклональних антитіл.

За даними газети «Guardian», спочатку цей штам неофіційно називали непальським варіантом, оскільки його було виявлено в 13 осіб, які подорожували з Непалу в Японію. Проте невідомо, чи справді він з’явився в Непалі.

Delta Plus є варіантом Delta з додатковою мутацією під назвою K417N. Існує принаймні дві окремі групи цього варіанта, відомі як Delta-AY.1 і Delta AY.2. Delta AY.1 вважається більш поширеним.

Цей штам становить більшу небезпеку, ніж оригінальний вірус, оскільки легше передається і стійкіший до вакцин та імунітету.

Станом на 18 червня, Агентство громадського здоров’я Англії виявило 36 підтверджених і два ймовірних випадки зараження Delta AY.1. AY.2 в країні виявлено не було.

На сьогодні вакцини ефективні проти варіанту Delta, особливо після двох щеплень, проте органи охорони здоров'я занепокоєні подальшою мутацією коронавірусу, відзначає «Guardian».

Щодо Delta, то саме цей штам став причиною високої смертності другої хвилі епідемії в Індії, коли в країні щодня реєструвалося понад 400 тисяч випадків захворювання, у крематоріях не вистачало місць та палива для кремації тіл, а також було зруйновано систему охорони здоров'я по всій країні.