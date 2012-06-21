Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Новий штам коронавірусу, який, за словами імунологів, здатний витіснити варіант «дельта», продовжує активно поширюватися світом. У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) повідомили, що лямбда-штам виявлено вже у понад 30 країнах.

Про це в ході онлайн-трансляції 19 липня розповіла глава технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове. Вона також уточнила, що в основному вірус поширюється в Північній і Південній Америці. Він був виявлений і зареєстрований ще в грудні 2020 року в Перу.

В кінці червня повідомлялося, що лямбда-штам почав циркулювати в Великобританії. Ця версія COVID-19 включає відразу кілька мутацій в спайковому білку. Вони можуть впливати на ступінь заразності.

За словами медиків, лямбда-штам більш пристосований, стійкий, заразний і «більш здатний поширюватися по світу». Він змінюється, підлаштовується під мінливі зовнішні умови, кажуть фахівці.