Вчені з Австралійського національного університету визначили три нові штами бактерії стафілокока, кожен з яких може викликати невиліковні захворювання. Про це вчора, 4 вересня, повідомив сайт австралійського Інституту інфектології та імунітету ім. Пітера Доерті.
Команда дослідників з інституту Пітера Доерті в Мельбурні опублікувала висновки дослідження, що проводилося на базі 78 лікарень у 10 країнах світу і спрямованого на вивчення стійкості лікарняних бактерій до антибіотиків. У ході вивчення сотень матеріалів були визначені три нові штами бактерії стафілокока (Staphylococcus epidermidis), що володіють високою резистентністю до всіх відомих ліків проти бактеріальних інфекцій. Автор дослідження – професор університету Мельбурна, директор мікробіологічного діагностичного відділення Бен Хауда – зазначив: «Виявлення нових штамів означає, що ми регулярно використовуємо новітні антибіотики, дуже дорогі і токсичні, а бактерії пристосовуються до них».
Висновки команди вчених, опубліковані в журналі Nature Microbiology, свідчать про те, що все частіше антибіотики, навіть сильнодіючі, використовуються в якості запобіжного заходу, і такий підхід сприяє розвитку стійкості бактерій до ліків проти них.
Найбільшу небезпеку бактерія Staphylococcus epidermidis представляє для людей з ослабленим імунітетом.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»